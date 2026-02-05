Ue la Corte di giustizia annulla la revoca dell' immunità E Puigdemont evita il carcere

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha deciso di annullare la revoca dell’immunità agli eurodeputati catalani Puigdemont, Comín e Ponsatí. Il Parlamento europeo aveva cercato di revocare la protezione legale, ma la Corte ha stoppato tutto, lasciando Puigdemont al riparo da eventuali arresti. La decisione cambia gli equilibri e rafforza la posizione degli indipendentisti catalani in Europa.

La Corte di Giustizia dell'Ue ha annullato le decisioni del Parlamento europeo di revocare l'immunità degli eurodeputati indipendentisti catalani Carles Puigdemont, Antoni Comín e Clara Ponsatí. Per i giudici di Lussemburgo, la nomina del relatore incaricato delle richieste di revoca dell'immunità era "contraria al requisito d'imparzialità". Dopo il referendum per l'indipendenza della Catalogna del primo ottobre 2017 il pubblico ministero spagnolo, l'avvocato dello Stato e il partito di estrema destra Vox hanno avviato un procedimento penale a carico di varie persone, tra cui Carles Puigdemont i Casamajó, all'epoca presidente della Generalitat de Catalunya, Antoni Comín i Oliveres e Clara Ponsatí i Obiols, allora membri del governo della Comunità Autonoma di Catalogna. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Recentemente, la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha affermato che il Tribunale costituzionale polacco non è considerato indipendente e imparziale.

