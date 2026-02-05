La comunità iraniana in piazza a Cesena | Non si può restare in silenzio quando uno Stato uccide persone innocenti

La comunità iraniana di Cesena si è riunita in piazza per esprimere il suo sdegno contro le morti causate dal regime di Teheran. Centinaia di persone si sono radunate in Piazza del Popolo, portando cartelli e slogan contro la repressione. “Non si può restare in silenzio”, hanno detto alcuni manifestanti, che vogliono far sapere al mondo che non accettano più le violenze contro i civili innocenti. La protesta è stata pacifica, ma forte nel suo messaggio di solidarietà e denuncia.

La comunità iraniana di Cesena si è ritrovata con una iniziativa in Piazza del Popolo per ricordare le vittime del regime della Repubblica islamica che sta reprimendo nel sangue il dissenso nel Paese. "Siamo qui per evitare che questo grande crimine della Repubblica islamica venga dimenticato

