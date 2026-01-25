quando la gogna uccide anche gli innocenti

L’articolo di Paolo Fedele analizza come, in alcuni casi, la pubblica gogna possa arrecare danni anche a persone innocenti, come i genitori dell’omicida di Anguillara. Attraverso un esempio concreto, si evidenzia come l’attenzione mediatica e il giudizio pubblico possano avere effetti devastanti, anche quando la responsabilità non è diretta. Un approfondimento sul delicato equilibrio tra giustizia, memoria e rispetto della privacy.

di Paolo Fedele * Erano i genitori dell’omicida di Anguillara. Non i colpevoli. Non i protagonisti del delitto. Erano due esseri umani travolti da una tragedia più grande di loro e da una violenza mediatica che non lascia scampo. Il peso dei pettegolezzi, dei sospetti, dei commenti velenosi, degli sguardi che giudicano senza conoscere, ha trasformato il dolore in isolamento. La gogna non si è fermata davanti alla loro sofferenza: li ha esposti, schiacciati, consumati lentamente. In mezzo a questo rumore disumano, è rimasto solo il loro legame. Si sono aggrappati l’uno all’altra come ultimo rifugio, come unica certezza in un mondo che li aveva respinti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

