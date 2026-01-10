Sant' Agata sul Santerno riapre il palazzetto dello sport | Luogo importante per i giovani e per tutta la comunità
A Sant'Agata sul Santerno, il ritorno del Palazzetto dello Sport rappresenta un momento importante per la comunità. La riapertura offre nuove opportunità di aggregazione e attività per i giovani e i residenti, rafforzando il senso di appartenenza e di normalità nel territorio. Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per questo risultato, che testimonia l’impegno a sostenere spazi pubblici utili a tutta la cittadinanza.
Fratelli d’Italia esprime grande soddisfazione per la riapertura del Palazzetto a Sant'Agata sul Santerno, simbolo di rinascita e di ritorno alla normalità per tutta la comunità santagatese. “La ricostruzione dell’impianto sportivo - spiega FdI - è stata resa possibile grazie ai fondi stanziati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
