Sant' Agata sul Santerno riapre il palazzetto dello sport | Luogo importante per i giovani e per tutta la comunità

A Sant'Agata sul Santerno, il ritorno del Palazzetto dello Sport rappresenta un momento importante per la comunità. La riapertura offre nuove opportunità di aggregazione e attività per i giovani e i residenti, rafforzando il senso di appartenenza e di normalità nel territorio. Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per questo risultato, che testimonia l’impegno a sostenere spazi pubblici utili a tutta la cittadinanza.

Sant’Agata sul Santerno. Il 10 gennaio la cerimonia di inaugurazione del palazzetto dello sport “Giorgio Gadoni” - 30, a Sant’Agata sul Santerno si terrà la cerimonia inaugurale del palazzetto dello sport “Giorgio Gadoni”, situato in via ... ravennanotizie.it

Sant’Agata sul Santerno: inaugura il palazzetto dello sport ristrutturato - Nei prossimi mesi un bando per la gestione della struttura ... ravenna24ore.it

