Ciclone Ditwa la comunità padovana corre in aiuto dello Sri Lanka | attivati i canali ufficiali per donare
Le notizie che arrivano dallo Sri Lanka raccontano un Paese travolto dall’emergenza. Il ciclone Ditwa ha lasciato dietro di sé piogge torrenziali, frane, intere comunità isolate. Un bilancio che peggiora di ora in ora: centinaia di dispersi, migliaia di sfollati, vittime in aumento.A Padova la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
