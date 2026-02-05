La Comagnia Teatrale Silenzio Assenzio di Arezzo in scena l’8 febbraio

La compagnia teatrale Silenzio Assenzio di Arezzo si prepara a portare in scena lo spettacolo “Siamo pronti” domenica 8 febbraio al Teatro Moderno di Tegoleto. L’evento inizia alle 16 ed è diretto da Marco Benelli. Gli attori sono pronti a coinvolgere il pubblico con una rappresentazione che promette emozioni e attenzione.

Arezzo, 5 febbraio 2026 – Sarà la Compagnia Teatrale Silenzio Assenzio di Arezzo ad andare in scena domenica 8 febbraio, alle ore 16, al Teatro Moderno di Tegoleto, con lo spettacolo dal titolo "Siamo pronti", per la regia di Marco Benelli. Nella rappresentazione, tra paradossi e manie quotidiane, lo studio di una psicologa può trasformarsi in un esilarante spaccato di vita reale, che supera ogni più brillante fantasia. In scena sul palco saliranno: Marco Benelli, Sabrina Bidini, Jessica Caneschi, Fabrizio Falcinelli, Luca Gomitolini, Massimo Gottardi, Valentina Paolinelli, Silvia Sabatini. Costumi di Massimo Gottardi.

