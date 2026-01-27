Spettacolo di improvvisazione teatrale | match Pisa vs Arezzo

L’improvvisazione teatrale tra Pisa e Arezzo torna a coinvolgere il pubblico domenica 1 febbraio all’Exwide. L’evento, organizzato da ADA - Arsenale Delle Apparizioni, propone un match tra le squadre di improvvisazione, offrendo un momento di intrattenimento e spontaneità. Una serata dedicata alla convivialità e alla creatività, nel rispetto delle tradizioni teatrali toscane.

Domenica 1 febbraio ADA - Arsenale Delle Apparizioni porterà in scena sul palco dell'Exwide lo spettacolo più amato dal pubblico pisano: il Match di Improvvisazione Teatrale!A fronteggiare la squadra di casa (i vostri beniamini Pisani) sarà la compagine di Arezzo!Sarà un derby tutto toscano per.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

