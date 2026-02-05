La città festeggia il Carnevale Quanti eventi per i bambini

La città si prepara a festeggiare il Carnevale con diversi eventi dedicati ai più piccoli. Mentre si avvicina la grande festa di Martedì Grasso, il centro storico si anima con uno spettacolo itinerante su Cenerentola. Nel frattempo, le biblioteche si riempiono di letture e attività a tema per bambini dai 3 anni, aprendo le porte a un weekend di divertimento e fantasia.

Inizia in città la stagione del Carnevale. In attesa della grande festa in centro storico, in programma per Martedì Grasso (17 febbraio) con uno spettacolo itinerante dedicato a Cenerentola, maschere e travestimenti entrano in biblioteca con un calendario di letture a tema dedicate a bambini dai 3 anni. Da sabato al 17 febbraio, la biblioteca di Ospizio, lo Spazio culturale Orologio e la biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra propongono letture animate, incontri a tema e laboratori creativi per festeggiare insieme il periodo più allegro dell’anno. Si parte sabato alle 10.30 a Ospizio con "Maschere, colori, allegria!", letture in maschera per piccoli e piccole lettrici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Riviera si prepara a celebrare il Carnevale con un calendario ricco di eventi che coinvolgono sia il centro storico di Rimini sia le località balneari.

A Genova, Ikea ha organizzato una serie di eventi gratuiti per celebrare il Carnevale.

