Ikea Genova celebra il Carnevale con eventi gratis per bambini e famiglie

A Genova, Ikea ha organizzato una serie di eventi gratuiti per celebrare il Carnevale. Bambini e famiglie possono partecipare a giochi, laboratori e attività divertenti durante tutto il fine settimana. L’obiettivo è coinvolgere tutti e rendere questa festa un momento di allegria per grandi e piccini.

**Ikea Genova festeggia il Carnevale con eventi gratuiti per bambini e famiglie** A Genova, nel cuore del Carnevale, **Ikea Genova** si prepara a offrire ai suoi clienti e soprattutto ai più piccoli un'esperienza unica, divertente e piena di festa. Dal **7 al 17 febbraio 2026**, nei pressi della **Via Luigi Perini**, il grande magazzino di mobili e casa ha organizzato una serie di eventi dedicati ai bambini, in grado di far vibrare l'entusiasmo e la creatività di tutta la famiglia. Le attività, che includono laboratori, sfilate in maschera, cacce al tesoro, e un incontro speciale con l'orso Fabler, saranno interamente gratuite per tutti coloro che partecipano all'iniziativa.

