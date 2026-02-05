La Cina vieterà le maniglie auto a scomparsa per motivi di sicurezza

Da ilfattoquotidiano.it

La Cina ha deciso di bandire le maniglie auto a scomparsa, che fino a ora erano considerate un elemento di design moderno. Le autorità sostengono che queste maniglie, che si integrano perfettamente con la carrozzeria, rappresentano un rischio per la sicurezza. Da ora in poi, tutte le auto in circolazione dovranno tornare alle maniglie tradizionali. La decisione ha già suscitato reazioni tra i costruttori e i concessionari, che ora devono adattarsi alle nuove regole.

Le maniglie delle auto a filo carrozzeria, eleganti e futuristiche, stanno per diventare un ricordo in Cina. Pechino ha deciso di vietarle per motivi di sicurezza, imponendo il ritorno a soluzioni meccaniche ben visibili e facilmente azionabili. La decisione, come spiega la Reuters, arriva dopo una serie di preoccupazioni legate ai rischi in caso di incidente. Le maniglie elettroniche o a scomparsa, diffuse soprattutto su veicoli elettrici di marchi come Tesla e sempre più adottate anche da produttori cinesi come Xiaomi, possono infatti diventare difficili da usare se l’auto perde alimentazione o subisce danni strutturali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

