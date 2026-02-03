La Cina vieterà le maniglie a scomparsa sulle auto

Da today.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cina ha deciso di vietare le maniglie a scomparsa sulle auto. Dopo anni di utilizzo, considerate simbolo di design all’avanguardia, il governo ha stabilito di bandirle. La misura mira a regolamentare le nuove auto in circolazione, anche se non sono ancora chiare tutte le motivazioni ufficiali dietro questa scelta. Le case automobilistiche si preparano a modificare i loro modelli per rispettare la nuova norma.

Per anni sono state il simbolo del design futuristico delle automobili di ultima generazione. Ora, però, la Cina ne ha deciso il divieto. Le maniglie a scomparsa sugli sportelli, diventate popolari soprattutto sui veicoli elettrici e di fascia alta, dal prossimo anno dovranno lasciare spazio a.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Approfondimenti su Cina Auto

Perché la Cina ha vietato le maniglie a scomparsa sulle auto

La Cina mette fine alla moda delle maniglie a scomparsa.

Cina e Ue hanno trovato un accordo sulle auto elettriche

Cina e Unione Europea hanno raggiunto un accordo riguardante le esportazioni di veicoli elettrici cinesi verso il mercato europeo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Cina Auto

Argomenti discussi: Sicurezza stradale: la Cina vieta le maniglie a scomparsa dal 2027; La Cina vieta le maniglie nascoste delle portiere delle auto per motivi di sicurezza; La Germania vieterà l'uso di prodotti tecnologici di fabbricazione cinese; L’Europa vieta le bustine, il mondo scrive la storia.

la cina vieterà leLa Cina vieterà le maniglie a scomparsa sulle autoPer anni sono state il simbolo del design futuristico delle automobili di ultima generazione. Ora, però, la Cina ne ha deciso il divieto. Le maniglie a scomparsa sugli sportelli, diventate popolari so ... today.it

la cina vieterà leLa Cina vieterà le maniglie a scomparsa sulle automobiliA partire dal 2027 in Cina sarà vietata la vendita di auto con le maniglie a scomparsa, cioè aderenti al profilo della carrozzeria, molto diffuse soprattutto sui veicoli elettrici e ibridi. Il divie ... ilpost.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.