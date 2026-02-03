La Cina vieterà le maniglie a scomparsa sulle auto

La Cina ha deciso di vietare le maniglie a scomparsa sulle auto. Dopo anni di utilizzo, considerate simbolo di design all’avanguardia, il governo ha stabilito di bandirle. La misura mira a regolamentare le nuove auto in circolazione, anche se non sono ancora chiare tutte le motivazioni ufficiali dietro questa scelta. Le case automobilistiche si preparano a modificare i loro modelli per rispettare la nuova norma.

Per anni sono state il simbolo del design futuristico delle automobili di ultima generazione. Ora, però, la Cina ne ha deciso il divieto. Le maniglie a scomparsa sugli sportelli, diventate popolari soprattutto sui veicoli elettrici e di fascia alta, dal prossimo anno dovranno lasciare spazio a.

