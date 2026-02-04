La Cina ha deciso di bandire le maniglie auto a scomparsa, ritenendole troppo rischiose in caso di incidente. La misura riguarda anche le maniglie interne ai veicoli, con linee guida chiare per garantire maggiore sicurezza ai passeggeri. Le autorità hanno preso questa decisione dopo aver valutato i potenziali pericoli che queste componenti possono rappresentare in situazioni di emergenza.

La Cina vieterà le maniglie delle portiere a scomparsa su tutte le auto vendute nel Paese, diventando il primo Stato al mondo a colpire in modo diretto questa soluzione di design, resa popolare da Tesla ma da anni al centro di critiche per possibili rischi di sicurezza. Lo scrive la Cnn che spiega come le maniglie flush, a filo della carrozzeria, richiedano dall'esterno una pressione per far scattare la leva mentre dall'interno, in molti casi, si usa un pulsante per aprire la portiera. Anche se Tesla è il marchio più associato a questo tipo di maniglie, design simili sono stati adottati da altri produttori di veicoli elettrici in Cina, inclusi alcuni modelli di Xiaomi e Aion. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cina, vietate le maniglie auto a scomparsa

Approfondimenti su Cina Vietate

La Cina ha deciso di vietare le maniglie a scomparsa sulle auto.

La Cina mette fine alla moda delle maniglie a scomparsa.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

China May Ban Hidden EV Door Handles – A Safety Win or Design Disaster

Ultime notizie su Cina Vietate

Argomenti discussi: Cina, vietate le maniglie auto a scomparsa; Perché la Cina ha vietato le maniglie a scomparsa sulle auto; Cina, vietate le maniglie elettriche a scomparsa delle auto in seguito a incidenti mortali; La Cina vieterà le maniglie a scomparsa sulle auto.

La Cina vieta le maniglie a scomparsa sulle auto dal 2027: ecco perchéIl governo cinese ha emesso nuovi standard riguardo i sistemi di apertura delle vetture, vietando quelle integrate nella carrozzeria per ragioni di sicurezza viste le problematiche emerse in diverse ... tg24.sky.it

Auto, la Cina vieta le maniglie nascoste: Pechino nuovo ente regolatore (globale)?In Cina si sospetta che le interruzioni di corrente abbiano impedito l'apertura delle portiere, lasciando le persone senza vita, impossibilitate a fuggire o a essere soccorse. La svolta riguarderà i p ... corriere.it

Una scelta che va contro una delle tendenze più recenti del design automobilistico arriva dalla Cina. Dal 1° gennaio 2027 le maniglie a scomparsa saranno vietate su tutte le auto: una decisione legata alla sicurezza, soprattutto nei casi di incidente e blackout - facebook.com facebook