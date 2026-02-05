La cena dei Grandi ridà lustro alla Fabbrica del Vapore blindata | graffiti cancellati e allontanate auto e moto in permanente divieto di sosta

Milano si prepara a un evento di grande livello durante la cena dei Grandi. La zona intorno alla Fabbrica del Vapore è stata messa in sicurezza: graffiti cancellati, auto e moto in sosta vietata allontanate e multate. La polizia locale ha fatto piazza pulita di veicoli e sanzioni, mentre i muri dell’ex area industriale sono stati ripuliti dai segni di scritte e imbrattamenti. La zona torna a splendere e a respirare un’aria diversa prima dell’arrivo dei grandi ospiti.

Milano, 5 febbraio 2026 – I muri della Fabbrica del Vapore ripuliti da scritte e graffiti che imperversavano da anni nell'indifferenza generale, i pali dei semafori riverniciati di giallo, decine di auto e moto in sosta che di solito stazionano stabilmente sui marciapiedi del piazzale del Cimitero Monumentale, e delle vie limitrofe, rimosse e multate dalla Polizia locale come non si vedeva da anni. I super vip attesi . È uno dei risultati "prodotti" dalla cena di gala che lo spazio culturale aperto vent'anni fa in zona Cenisio ospiterà questa sera. Un'operazione di maquillage più che dovuta, alla luce del fatto che proprio qui arriveranno in serata personaggi del calibro del vicepresidente americano Vance, dei reali d'Olanda, della principessa Anna d'Inghilterra (che è tra l'altro membro del Comitato olimpico internazionale), per non dire dell'emiro del Qatar e di vari presidenti e primi ministri fra cui i nostri Mattarella e Meloni.

