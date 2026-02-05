La Cassazione dà torto al Comune

La Cassazione ha dato ragione ai ricorrenti e ha ribaltato la decisione del Comune di Gambolò. La disputa riguarda le multe fatte con l’autovelox fisso di via Lomellina, che ora è stato rimosso. Dopo anni di ricorsi, molti sono stati accolti, e ora il caso torna a far discutere il dibattito locale.

La lunga questione delle multe elevate con l'autovelox fisso di via Lomellina, ora rimosso, che avevano generato un flusso di ricorsi molti dei quali accolti, torna ad animare il dibattito politico a Gambolò. Uno dei ricorsi è arrivato sino in Cassazione, confermando l'annullamento della sanzione e obbligando così il Comune a pagare le spese. Un fatto che sarà oggetto di una interpellanza da parte dei Fratelli d'Italia. "È un'altra dimostrazione della incapacità di questa amministrazione di gestire responsabilmente il denaro pubblico – commenta la consigliera di opposizione ed ex-sindaco, Elena Nai (nella foto) –.

