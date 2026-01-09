La Cassazione dà ragione a Report e torto al Garante della Privacy | Non può esercitare il suo potere senza limiti di tempo

La Corte di Cassazione ha stabilito che il Garante della Privacy non può esercitare il suo potere senza limiti di tempo, riconoscendo così le ragioni di Report. Questa decisione evidenzia i limiti temporali dell’intervento dell’autorità in ambito di diritto di cronaca, influenzando il rapporto tra tutela della privacy e libertà di informazione. Un pronunciamento che apre un nuovo scenario nel delicato equilibrio tra privacy e diritto di cronaca in Italia.

Sigfrido Ranucci parla di “sportellata”. Ed è difficile dargli torto. Il conduttore di Report commenta così una sentenza della Corte di Cassazione che non riguarda soltanto la sua trasmissione, ma incide direttamente sui confini dell’azione del Garante della Privacy nell’esercizio del diritto-dovere di cronaca. In questo contesto si inserisce la notizia, di queste ore, dell’ apertura di un’istruttoria-lampo sul caso Bellavia–Report. La Cassazione ha però tracciato una linea. E questa volta vale per tutti. Con la sentenza n. 7592025, pronunciata il 16 dicembre 2025, la Suprema Corte fissa un principio che va ben oltre il singolo caso: l’Autorità non può esercitare il proprio potere punitivo senza limiti di tempo, tenendo per anni sotto schiaffo chi fa giornalismo d’inchiesta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

