Certosa San Giacomo la perizia dà torto al Comune | con lo scivolo non a norma rischiano disabili e passeggini

Christian Durso vince la sua battaglia contro il Comune di Capri. La perizia ha stabilito che lo scivolo della Certosa non è a norma e mette a rischio disabili e bambini con i passeggini. L’attivista aveva portato avanti la causa per migliorare l’accessibilità del sito storico. Ora si attendono interventi concreti per mettere in sicurezza l’area.

Christian Durso, attivista caprese per i diritti delle persone con disabilità, ha segnato un nuovo successo nella causa contro il Comune di Capri sull’accessibilità della Certosa di San Giacomo. Il consulente tecnico d’ufficio (CTU) ha, infatti, confermato le criticità dello scivolo d’accesso, smentendo la versione dell’amministrazione comunale, chiamata in giudizio da Durso e dall'associazione Luca Coscioni. La perizia del CTU ha stabilito che lo scivolo non è a norma, e ha persino rappresentato graficamente il rischio di caduta di una persona in carrozzina lungo le scale adiacenti. La vicenda nasce da segnalazioni formali avviate dal 10 gennaio 2023, rimaste senza risposta per due anni.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Certosa San Giacomo Ecco lo scivolo per disabili, il risultato dopo una segnalazione In via Pacifico ad Agropoli è stato installato uno scivolo per disabili, risultato di una segnalazione da parte di Cristian D'Urso, che ha fornito anche una foto come prova. Marciapiedi rifatti ma vietati a disabili e passeggini: a Posillipo scatta la raccolta firme Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Certosa San Giacomo Argomenti discussi: Il Sarcofago di Crispina al Museo Archeologico di Capri: ora il pubblico potrà ammirarlo; Il sarcofago di Crispina trasferito a Capri; L’antico reperto Il sarcofago di Crispina è stato trasferito nel Museo Archeologico di Capri; Domenica 1 febbraio 2026: musei gratis in Campania per la prima domenica del mese. Capri, alla Certosa di San Giacomo apre il nuovo Museo ArcheologicoLa Certosa di San Giacomo è uno dei luoghi più suggestivi di Capri, nonché la costruzione più antica dell’isola, risalente al 1371. Nel XVI secolo subì gravi danni durante le incursioni dei pirati ... exibart.com Aperture straordinarie della Certosa di San GiacomoL'Istituto Musei e Parchi Archeologici di Capri annuncia due aperture straordinarie alla Certosa di San Giacomo, dedicate alla cultura e allo spettacolo. A partire da giovedi 4 dicembre negli spazi ... ansa.it Certosa di Serra San Bruno, tra confini amministrativi e patrimonio senza tempo: La Certosa di Serra San Bruno sorge ufficialmente in provincia di Vibo Valentia, ma intorno alla sua collocazione amministrativa continua periodicamente a riaccendersi il dibattit - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.