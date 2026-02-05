La Carta docente si espande. Il governo ha deciso di aumentare i fondi di 270 milioni di euro e di includere anche i precari tra gli utilizzatori. Ora più insegnanti potranno usare questo strumento per l’aggiornamento e l’acquisto di materiali. La novità riguarda un miglioramento concreto per chi lavora nella scuola e fino a oggi aveva avuto meno opportunità.

AGI - Aumentano i fondi e i servizi della Carta docente, e aumenta anche la platea degli utilizzatori. Abbiamo deciso di aggiungere ai 400 milioni che sono destinati ogni anno alla Carta docente altri 270 milioni di euro tratti dai fondi europei. Inoltre abbiamo aggiunto 253.868 utilizzatori e cioè i precari sino al 30 giugno, e il personale educativo. Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in un video social. La Carta docente, per legge, può essere impiegata solo per finalità di formazione — ha spiegato Valditara — ma era stata concepita male, perché si riferiva solo al personale di ruolo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Carta docente si allarga: 270 milioni in più e inclusi i precari

Approfondimenti su Carta Docente

La nuova carta docente arriverà con meno soldi sul conto, circa 400 euro in meno, ma offrirà più servizi.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato che la Carta Docente verrà estesa anche ai precari fino al 30 giugno e al personale educativo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Carta Docente

Argomenti discussi: Carta del Docente 2026, quando arriva il bonus? Le novità; Carta docente, gennaio si è chiuso senza il decreto con l’importo del bonus 2025/26; Carta del docente: ancora nessuna notizia. Riduzione dell’importo a 375 euro?; Carta del docente, il decreto non arriva e il bonus tarda. I sindacati: Si blocca la formazione.

Carta del docente 2026: quando arriva, importo, beneficiari e cosa si può acquistareCarta del docente 2026: quando arriva, importo ridotto a 400 euro, inclusi i precari e novità su pc, tablet e formazione. trend-online.com

Carta docente allargata ai precari, ma con meno soldi: cosa cambiaCarta docente 2025/26: il bonus formazione si estende ai precari, ma l’importo scende sotto i 400 euro. Ecco chi ne ha diritto, cosa si può ... alfemminile.com

Sbloccata la Carta docente 2026 facebook

Carta Docente, che fine ha fatto I prof si sentono presi in giro. Urgono risposte dal MIM FIRMA LA PETIZIONE x.com