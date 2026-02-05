La carica di Jazz Johnson | | Questo gruppo è potente qui porto la mia passione

Dopo appena 24 ore, Jazz Johnson ha portato la sua squadra dalla bassa classifica alla vetta della lega. Ieri ha parlato con entusiasmo, dicendo di essere felice e convinto del potenziale del gruppo. Le sue parole sono state chiare: questa squadra è forte e lui ci mette passione. La sua presentazione ha dimostrato di aver capito tutto e di aver portato energia nuova.

Ha già capito tutto, Jazz Johnson. O gliel'hanno spiegato bene. Perché ieri alla sua presentazione ha usato le espressioni giuste, quelle che tutti volevano sentire: "Sono entusiasta, in 24 ore sono passato dalla bassa classifica alla miglior squadra della lega. Per cui non vengo certo per cambiare l'identità di questo gruppo, semmai per aiutarlo a mantenere questo standard. A Pesaro porto più che altro la mia passione per il gioco". D'altronde, l'ex Pistoia non arriva dall'altra parte del mondo, era solo di là dagli Appennini e conosce benissimo il campionato di A2, nel quale gioca dal 2021: "Una lega di alto livello, con una classifica stretta e tante squadre forti che possono competere per il vertice.

