Rosanna Banfi | Ho i linfonodi puliti la mia disavventura con questo nuovo tumore al polmone finisce qui

Rosanna Banfi ha annunciato su Instagram di aver concluso con successo la sua battaglia contro un nuovo tumore al polmone, dopo aver già affrontato e sconfitto un tumore al seno sedici anni fa. L'attrice ha condiviso con i suoi fan la buona notizia, rassicurando sulle sue condizioni di salute e sui risultati positivi delle ultime analisi.

