La partita tra Savona e Dr Ferroviaria si è conclusa con una vittoria schiacciante per i padroni di casa. La capolista ha dominato sul campo, lasciando poco spazio agli avversari. Dr Ferroviaria ha cercato di reagire, ma senza successo. Alla fine, l’esito era prevedibile, anche se i tifosi speravano in una meta che avrebbe portato almeno un punto bonus.

"L’esito era scontato, ma peccato per la mancata meta che ci avrebbe permesso di ottenere almeno il punto bonus". La sfida tra la capolista Savona e la Dr Ferroviaria, si è conclusa come da pronostico. "La leader della Serie C – prosegue il presidente Giuseppe Sturlese – ha dominato il match chiudendolo di fatto alla fine del primo tempo che si è concluso con i ponentini in vantaggio per 43 a 14. I nostri ragazzi, nonostante tutto, sono riusciti a rendersi pericolosi in più di una occasione e sono comunque riusciti a segnare tre mete con Giovanni Vergassola, Alessandro Fascio e Matteo Gasparroni, tutte trasformate dalla piazzola da Luca Gabrielli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La capolista Savona è troppo forte. Niente da fare per Dr Ferroviaria

