Niente da fare per il Faenza calcio contro la capolista Mezzolara

Il Faenza calcio esce sconfitto dalla trasferta contro il capolista Mezzolara a Budrio. La squadra, ridotta da assenze e condizioni non ottimali, ha incontrato difficoltà contro una formazione in piena forma. Nonostante l’impegno, i manfredi non sono riusciti a ottenere il risultato sperato, evidenziando le sfide di un campionato equilibrato e competitivo.

Niente da fare per il Faenza calcio, sconfitto dal Mezzolara capolista a Budrio. I manfredi si sono presentati privi di Gimelli influenzato e con diversi giocatori titolari non al meglio e quindi in panchina, come Lanzoni, Gjordumi, Missiroli e Matteo Albonetti, questo ultimo in panchina solo.

