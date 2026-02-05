La bici nera e i vestiti nel canale sono un depistaggio ai danni di Alberto Stasi Non è stato lui a uccidere Chiara Poggi ma un sicario | lo rivela Massimo Lovati

La polizia ha trovato la bici nera e alcuni vestiti nel canale, ma secondo Massimo Lovati non sono collegati all’omicidio di Chiara Poggi. Lovati sostiene che Alberto Stasi non c’entra e che dietro tutto ci sia un sicario. La sua teoria spiega tutto come un depistaggio per nascondere la verità.

A uccidere Chiara Poggi è stato un sicario. Lo ribadisce Massimo Lovati, che si dice convinto delle proprie parole. Lo ribadisce in collegamento a " Mattino Cinque" nella puntata in onda mercoledì 4 febbraio. L'ex avvocato di Andrea Sempio torna dunque su una teoria che porta avanti da tempo: l'assassino di Chiara non sarebbe da ricercare né in Stasi né nel proprio ex assistito, bensì in una terza persona, e tutti gli elementi più suggestivi del caso farebbero parte di un disegno ben preciso di depistaggio. "Al di là delle falle dell'indagine, tutti questi elementi sono evidenti segno di depistaggio diretti all'inizio delle indagini contro Stasi".

