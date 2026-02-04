Garlasco Lovati torna a parlare del sicario assoldato la bici e i vestiti sono elementi di depistaggio

Massimo Lovati torna a parlare delle indagini sul caso di Garlasco. Secondo l’investigatore, la bici trovata in via Toledo e i vestiti in un canale sono solo elementi di depistaggio. Lovati non crede che siano collegati all’autore del delitto e sospetta che ci siano altre piste nascoste. La sua analisi smonta le ipotesi più diffuse e alimenta nuove teorie sulla vicenda.

Massimo Lovati ritorna sulla teoria del sicario dietro il delitto di Garlasco. Secondo l'ex avvocato di Andrea Sempio tutti gli elementi più suggestivi dell'omicidio di Chiara Poggi farebbero parte di un ben preciso disegno di depistaggio, compresa la condanna di Alberto Stasi. Tra questi, Lovati mette nel calderone la bici che sarebbe stata rinvenuta un mese e mezzo dopo dietro casa dei Poggi e i vestiti contenuti in un sacchetto gettato dentro il canale. Lovati ritorna sul sicario di Garlasco Quella bici in via Toledo Cosa disse Franca Bermani a proposito della bici di via Toledo Il "giallo" dei vestiti rinvenuti nel canale Lovati ritorna sul sicario di Garlasco Intervenuto a Mattino Cinque mercoledì 4 febbraio Massimo Lovati, ormai ex difensore di Andrea Sempio, ha riproposto la sua teoria sul sicario dietro il delitto di Garlasco.

