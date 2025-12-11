garlasco ma sono lei e alberto stasi il pc di chiara poggi rivela nuovi scenari

Nel caso di Andrea Sempio, nuovi elementi emergono dal approfondimento delle indagini, riaccendendo l’attenzione su vecchi e nuovi scenari. Nel frattempo, a Garlasco, il ritrovamento del PC di Chiara Poggi rivela dettagli che potrebbero cambiare le prospettive sulla vicenda e sui protagonisti coinvolti.

Nel complesso caso di Andrea Sempio, dopo anni di silenzi e archiviazioni, tutto sembra improvvisamente riemergere con una forza inattesa. Il suo nome, comparso già nei primi mesi dell'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, non era mai del tutto scomparso dal dibattito pubblico, ma per lungo tempo l'attenzione generale si era concentrata sulla figura di Alberto Stasi, poi condannato a 16 anni. Oggi, però, la narrazione si incrina: alcuni elementi riemersi negli ultimi mesi, uniti alle nuove analisi scientifiche, riportano Sempio al centro di uno dei gialli più intricati della cronaca italiana.