La Bce a febbraio mantiene i tassi invariati e conferma le aspettative del mercato

La Banca centrale europea ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse anche a febbraio. Le decisioni sono state prevedibili, senza sorprese o tensioni tra gli analisti. La comunicazione ufficiale è arrivata dopo una riunione senza particolari novità, confermando le aspettative di mercato.

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha votato a favore del mantenimento dei tassi, con l'ultimo taglio avvenuto a giugno 2025. A breve la conferenza stampa di Madame Lagarde Non c'era suspense o ansia da parte degli analisti finanziari sulle scelte di politica monetaria dell'Eurozona. Così, oggi il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di lasciare invariati i tre tassi di riferimento: deposito al 2 per cento, rifinanziamento principale al 2,15 per cento, marginale al 2,40 per cento. D'altronde, lo stesso Fondo monetario internazionale, nel suo World Economic Outlook update di metà gennaio, aveva previsto che nel 2026 i tassi d'interesse resteranno costanti nell'eurozona, mentre saranno tagliati negli Stati Uniti e nel Regno Unito ma rialziati gradualmente in Giappone.

