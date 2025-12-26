Florenzi sugli avversari più difficili da marcare | Ronaldo e Messi ma l’esterno dell’Inter mi faceva soffrire

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Florenzi, l’ex esterno di Roma e Milan ripercorre i grandi duelli della sua carriera e indica in Ivan Perisic uno degli avversari più complicati mai affrontati. Nel corso di un’intervista concessa al canale ufficiale della Lega Serie A, Alessandro Florenzi, ex calciatore di Roma, Milan e della Nazionale italiana, ha ripercorso le tappe più significative della propria carriera soffermandosi in particolare sui grandi avversari incontrati nel corso degli anni. Florenzi ha citato innanzitutto due nomi che rappresentano il vertice assoluto del calcio mondiale. «Ho avuto la fortuna e la sfortuna di giocare contro Cristiano Ronaldo e Messi, possiamo solo dire chapeau e va bene così». 🔗 Leggi su Internews24.com

florenzi sugli avversari pi249 difficili da marcare ronaldo e messi ma l8217esterno dell8217inter mi faceva soffrire

© Internews24.com - Florenzi sugli avversari più difficili da marcare: «Ronaldo e Messi, ma l’esterno dell’Inter mi faceva soffrire»

Leggi anche: Paolo Faragò racconta la sua nuova vita in campagna: «Ho smesso di soffrire. Addio a calcio? Ecco perché. Avversari difficili? Ansaldi e Ljajic»

Leggi anche: Messi risponde subito a Ronaldo: tripletta (e assist) con Inter Miami, ma non raggiunge il record di Carlos Vela

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.