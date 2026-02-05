Killer in azione ad Arzano nel napoletano morto un 52enne ferito un 25enne - le vittime colpite mentre si trovavano in auto in via Sette Re

Un agguato armato si è consumato questa mattina ad Arzano, nel napoletano. Due uomini sono stati colpiti mentre si trovavano in auto in via Sette Re. Il più anziano, un 52enne, è morto sul colpo, mentre un 25enne è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica e capire cosa abbia scatenato il raid.

Killer in azione ad Arzano, nel napoletano: morto un 52enne, ferito un 25enne - le vittime colpite mentre si trovavano in auto in via Sette Re, ad Arzano. L'agguato I due uomini erano in auto quando sono stati raggiunti da una pioggia di proiettili. Tutto lascia pensare che la vittima designata fosse il 52enne, colpito al dorso e morto sul colpo. Ferito ad un braccio il 25enne, che è stato trasportato al vicino ospedale di Giugliano in Campania. Medicato dai sanitari, le sue condizioni non destano preoccupazione. "Correte stanno sparando" E' stata una segnalazione, giunta poco dopo le 22. Sparatoria ad Arzano, ucciso 52enne, 25enne ferito: raffica di colpi contro l'auto Una sparatoria si è verificata questa mattina ad Arzano, lungo via Sette Re. Agguato ad Arzano: un morto e un ferito Questa mattina ad Arzano si è verificato un altro agguato di stampo camorristico.

