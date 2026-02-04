Sparatoria ad Arzano ucciso 52enne 25enne ferito | raffica di colpi contro l'auto
Una sparatoria si è verificata questa mattina ad Arzano, lungo via Sette Re. Un uomo di 52 anni è morto dopo essere stato colpito alla schiena durante il raid, mentre un altro giovane di 25 anni è rimasto ferito. La vettura su cui viaggiavano è stata crivellata di colpi. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire l’accaduto e trovare i responsabili.
