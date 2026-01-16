Salomon presenta la XT-6 GORE-TEX Milano Cortina 2026 | l’icona trail in versione olimpica entra nella Collezione Ufficiale su Licenza

Salomon introduce la XT-6 GORE-TEX Milano Cortina 2026, parte della Collezione Ufficiale su Licenza per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Questa versione speciale del celebre modello trail combina funzionalità e design, offrendo una calzatura resistente alle intemperie e adatta a chi cerca affidabilità in ambienti outdoor. Unisce l’iconicità del brand con l’esclusività dell’evento olimpico, rappresentando un complemento ideale per gli appassionati di outdoor e sneaker culture.

La Collezione Ufficiale su Licenza Milano Cortina 2026 firmata Salomon si arricchisce di un nuovo pezzo destinato a diventare un must per appassionati di outdoor e sneaker culture: arriva la XT-6 GORE-TEX Milano Cortina 2026, edizione speciale di uno dei modelli più iconici del brand. La XT-6 nasce nel 2013 come scarpa ad alte prestazioni per il mondo trail. Con il tempo, però, ha superato i confini dell’outdoor grazie a una combinazione vincente: linea inconfondibile, struttura tecnica, comfort e resistenza. È proprio questa doppia anima – tecnica e lifestyle – ad averla resa un’icona trasversale: funziona sui sentieri, ma anche in città, dove il trend del “technical style” continua a crescere e a contaminare moda e streetwear. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

