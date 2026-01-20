Toyota bZ4X come va su strada il nuovo Suv elettrico

Il Toyota bZ4X è il nuovo SUV elettrico che combina tecnologia e affidabilità. Dotato di un pacco batterie garantito fino a dieci anni o un milione di chilometri, a condizione di manutenzione regolare, offre un’esperienza di guida stabile e sicura su strada. Questa vettura rappresenta un passo avanti nella mobilità sostenibile, mantenendo standard elevati di qualità e durata tipici del marchio Toyota.

Abbiamo provato l'evoluzione della Toyota bZ4X lungo le strade della Spagna del Sud. Non uno stravolgimento estetico, tutt'altro. Piuttosto un profondo lavoro che ha toccato tutto quel che non si vede, a partire dalla batteria: in perfetto stile nipponico gli ingegneri Toyota hanno puntato a migliorare prima di tutto l'esperienza e i contenuti, lasciando pressoché immutata la "scatola" esterna. Focus della prova la versione intermedia da 224 Cv che unisce la nuova batteria da 73,1 kWh alla trazione anteriore. Di fatto la scelta più equilibrata. Che promette di percorrere molta strada con pochi pensieri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Toyota bZ4X, come va su strada il nuovo Suv elettrico Leggi anche: Toyota bZ4X, il nuovo SUV elettrico cambia passo: più autonomia, comfort e potenza Leggi anche: Toyota aggiorna il suv elettrico bZ4X. Design incisivo, più potenza e autonomia – FOTO Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Toyota 2026: le novità in arrivo, dall'Aygo X Hybrid alla supercar GR GT | Quattroruote.it. Toyota bZ4X Touring, premiere mondiale per il suv elettrico - Debutta in anteprima mondiale nuovo Toyota bZ4X Touring, suv elettrico pensato per le famiglie, per il tempo libero e gli amanti degli sport. Al debutto in Europa nella prima metà del prossimo anno, ... ansa.it Toyota bZ4X 2025: si guida meglio ed è più efficiente - La nuova Toyota bZ4X arriva come un aggiornamento di metà carriera, ma di fatto cambia molto più del previsto. La base è sempre la piattaforma eTNGA, ma il lavoro fatto su batterie e propulsori ... quattroruote.it Ponemos a prueba el Toyota bZ4X con nuestro Electroexamen Nuovo Toyota bZ4X: l'elettrico Toyota, 100% SUV. Tuo con finanziamento Toyota Easy Next, grazie agli ecoincentivi statali, solo in caso di permuta e ISEE inferiore a €30.000. Ricevi un anno di Garanzia Toyota Relax Plus ad ogni tagliando fatto da noi, fino ai - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.