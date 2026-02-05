Marvel il futuro di Kevin Feige passerà da Avengers | Doomsday?

Kevin Feige, il boss del Marvel Cinematic Universe, potrebbe lasciare il suo ruolo se il nuovo film degli Avengers non funziona come previsto. Le voci circolano da settimane sui social, ma finora non ci sono conferme ufficiali. La sua posizione resta incerta, e il futuro dell’universo Marvel dipende molto dal successo o meno del prossimo blockbuster.

Il boss del Marvel Cinematic Universe potrebbe lasciare il franchise in caso di flop del prossimo lungometraggio della saga? Il ruolo di Kevin Feige all'interno dell'universo DisneyMarvel è sempre oggetto di discussione, con parecchie speculazioni social che ogni tanto fanno capolino ma che non sono mai state al centro di dinamiche ufficiali legati ai cambiamenti dell'azienda. Una delle ultime teorie riguarda il destino di Feige presumibilmente legato al successo di Avengers: Doomsday, il prossimo attesissimo film del Marvel Cinematic Universe, chiamato a rialzare la china dopo anni di sostanziale declino dopo i fasti culminati con Avengers: Endgame. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Nel film Avengers: Doomsday, il cast si sta lentamente delineando, con conferme su alcuni personaggi storici come Thor e Steve Rogers.

Steve Rogers Ritornerà | Avengers: Doomsday solo al Cinema 16 Dicembre 2026

Argomenti discussi: Avengers Doomsday: dopo la cancellazione di Kang, il futuro del MCU è in mano a Doctor Doom; Marvel Comics Panini: i fumetti in uscita questa settimana (26 gennaio – 1 febbraio 2026); Deadpool 4: il futuro di Wade Wilson nel MCU; Marvel non lascia morire l’Ultimate Universe: annunciata Reborn: Ultimate Impact #1.

Kevin Feige sta per lasciare Marvel? Facciamo chiarezza sul futuro degli StudiosIn queste ore si stanno rincorrendo numerose voci sulla possibilità che Kevin Feige lasci la presidenza dei Marvel Studios: cosa c'è di vero? cinema.everyeye.it

Disney: ruolo Kevin Feige ben saldo ai Marvel Studios #Notizie #Disney #KevinFeige #MarvelStudios lospaziobianco.it/disney-ruolo-k… x.com

Deadline Hollywood conferma che, nonostante il cambio dei vertici di The Walt Disney Company, non è previsto che Kevin Feige si dimetta dalla carica di Presidente dei Marvel Studios tanto presto. Feige è attualmente concentrato sul lancio di #Avengers: Do facebook