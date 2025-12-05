Osimhen andrà al Real Madrid appena l'ho saputo sono stato felice per lui | Oliseh spiffera tutto
L'ex Ct della Nigeria Sunday Oliseh dà per certo il trasferimento di Victor Osimhen dal Galatasaray al Real Madrid: "L'ho saputo da un pezzo grosso". 🔗 Leggi su Fanpage.it
