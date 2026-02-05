Kamate tra assist e gialli furbi Cocchi ordinato | Inter com' è andato il debutto dei due baby

A Monza, i due giovani dell’Inter hanno fatto il loro debutto in Serie A. Il francese, nato nel 2004, ha dimostrato di essere più tranquillo e ha dato un contributo importante con il cross che ha portato al gol di Bonny. La partita è stata ricca di emozioni, tra assist e colpi di scena, e i tifosi hanno potuto vedere da vicino il primo passo di questi ragazzi in campo.

Forse era tutto scritto nel destino: il debutto da titolari per Kamate e Cocchi per certi versi doveva arrivare a Monza, in quell'U-Power Stadium che i due giovanissimi di Chivu frequentano ogni due settimane per giocare la Serie C con l'Under 23 nerazzurra. Ma ieri, nella sfida di Coppa Italia contro il Torino, era l'Inter "vera", quella dei grandi, in una partita che pesava e con migliaia di occhi addosso in più del solito. Kamate e Cocchi se la sono cavata bene. Meglio il primo del secondo, anche grazie all'assist con cui il francese ha propiziato il momentaneo 1-0 di Bonny, ma nessuno è stato bocciato né rimandato.

