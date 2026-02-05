Inter l’ora di Kamate | assist al debutto e gerarchie stravolte

Questa sera l’Inter ha fatto debuttare Issiaka Kamate, il giovane talento classe 2004. Con Darmian fuori per influenzale all’ultimo momento, il tecnico ha deciso di lanciarlo in campo, dando una chance importante al ragazzo. La partita ha cambiato alcune gerarchie nella rosa nerazzurra e ha mostrato come l’allenatore sia pronto a puntare sui giovani in situazioni di emergenza.

L'Inter scopre Issiaka Kamate. L'emergenza sulla fascia destra, culminata con il forfait dell'ultimo minuto di Matteo Darmian (attacco influenzale), lancia il classe 2004 nel calcio dei grandi. Schierato titolare nella sfida contro il Torino allo Stadio Olimpico, l'esterno francese ha risposto presente fornendo l' assist decisivo per la rete di Bonny dopo soli 30 minuti di gioco. Un impatto immediato che giustifica la scelta dello staff tecnico di puntare sul talento di Aulnay-sous-Bois per sopperire alla prolungata assenza di Denzel Dumfries. Kamate, arrivato nel vivaio nerazzurro nel 2017, sembra aver finalmente trovato la sua dimensione grazie al progetto Under 23.

