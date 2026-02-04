Issiaka Kamate chi è giovane esterno dell’Inter che ha firmato un assist al debutto

Questa sera Issiaka Kamate ha fatto il suo debutto ufficiale con l’Inter. Il giovane esterno ha giocato dall’inizio nella partita contro il Torino, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Ha subito dimostrato personalità, servendo un assist importante per la squadra. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione, ora aspettiamo di capire se potrà confermarsi in questo ruolo.

(Adnkronos) – Issiaka Kamate si prende l’Inter. Oggi, mercoledì 4 febbraio, il giovane esterno nerazzurro ha esordito in prima squadra nella sfida contro il Torino, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Kamate si è fatto notare già nel primo tempo, dimostrando di non sentire particolarmente pressioni ed emozioni, e confezionado l’assist per il gol del vantaggio di Bonny al 35'. L’esterno francese ha sprintato sulla destra, superando un avversario in dribbling e mettendo un cross perfetto a centro area per il colpo di testa vincente dell’ex centravanti del Parma. Ma chi è Kamate? Issiaka Kamate è un esterno francese, di stampo offensivo, di 21 anni, classe 2004, nato ad Aulnay-sous-Bois, nella periferia di Parigi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Questa sera alle 21 all’U Power Stadium di Monza si gioca il quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino.

