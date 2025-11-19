Conte colloquio con la squadra in vista Cruciale il match contro l’Atalanta | la Juve osserva da lontano Parla Politano

Conte, l’allenatore riprende gli allenamenti. Il gruppo sarà al completo per un confronto decisivo, azzerare tutto in vista della sfida con l’Atalanta. Antonio Conte è tornato a Napoli per riprendere gli allenamenti dopo le tensioni e gli sfoghi. Il tecnico e il Napoli proseguono nel lavoro verso la sfida contro l’ Atalanta, in programma sabato. Un appuntamento molto delicato per i Campioni d’Italia, chiamati a dare risposte dopo il periodo negativo seguito alla sconfitta a Bologna. Mancavano diversi giocatori, impegnati con la Nazionale, ma il gruppo sarà presto al completo. Di conseguenza, in programma c’è un confronto con i giocatori per analizzare la crisi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte, colloquio con la squadra in vista. Cruciale il match contro l’Atalanta: la Juve osserva da lontano. Parla Politano

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il Presidente provinciale CNA Rimini Marco Polazzi e Angelita Conte vice presidente CNA comunale di Rimini hanno avuto un colloquio cordiale e cortese con il Ministro per le disabilità della Repubblica Italiana Alessandra Locatelli sulle prospettive del pross - facebook.com Vai su Facebook

Come è andato il colloquio #Conte #DeLaurentiis Retroscena sulla frase emersa durante il vertice ? Vai su X

Napoli, colloquio tra Conte e la squadra in vista, Politano: "Ci parleremo" - Conte è tornato a Napoli da lunedì per riprendere gli allenamenti dopo le tensioni e gli sfoghi, in programma però potrebbe esserci un confronto con i giocatori. ilbianconero.com scrive

Conte Napoli, addio in vista? La posizione del tecnico leccese dopo l’incontro con ADL. Filtra una frase detta al presidente - Conte Napoli: chiarimento con De Laurentiis e il futuro del club. Lo riporta calcionews24.com

Com'è il rapporto tra Conte e tutto il gruppo squadra? Spunta la confessione di un azzurro - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino fa il punto della situazione in merito al ritorno a Napoli diAntonio Conte dopo i 3 giorni di permessi avuti dalla società a metà settimana sc ... msn.com scrive