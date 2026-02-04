Mercato Milan Kostic resta nel mirino | assalto in estate

Il Milan continua a seguire da vicino Andrej Kostic, considerandolo uno degli obiettivi principali per rinforzare la rosa. Le trattative non sono ancora chiuse, ma l’interesse del club rossonero rimane forte e pronto a sfidare la concorrenza anche questa estate. I dirigenti sono già al lavoro per capire come poter portare l’esterno serbo a Milano, sperando di convincere la sua attuale squadra. Le prossime settimane saranno decisive per capire se arriverà l’assalto finale.

Nel contesto del mercato, il Milan prosegue a usare una prospettiva orientata al futuro: Andrej Kostic resta una delle promesse più interessanti, con l'interesse della società rossonera che non si esaurisce nonostante la chiusura delle trattative nel periodo invernale. Il giocatore, attaccante classe 2007 in forza al Partizan Belgrado, è stato oggetto di una proposta economica mirata a chiudere in tempi rapidi, ma la risposta serba è stata di circa 10 milioni di euro, comprensiva della quota destinata alla rivendita. L'offerta avanzata dal Milan si è attestata tra 4 e 5 milioni, incontrando un rifiuto motivato dal club di provenienza e dalla valutazione del potenziale futuro del talento.

