Juventus | Tonali colpo ad effetto

La Juventus si muove sul mercato e pensa già alla prossima stagione. Questa settimana, i bianconeri annunciano l’arrivo di Sandro Tonali, che firma un contratto a sorpresa. La società ha deciso di puntare forte su di lui per rinforzare il centrocampo, anche se nel frattempo si prepara alla partita di Coppa Italia contro l’Atalanta. Yildiz, che avrebbe dovuto giocare, resta in panchina per cautela a causa di un fastidio muscolare. La dirigenza non perde tempo e guarda avanti, programmando il futuro con decisione.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.