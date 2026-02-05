Juventus | Tonali colpo ad effetto
La Juventus si muove sul mercato e pensa già alla prossima stagione. Questa settimana, i bianconeri annunciano l’arrivo di Sandro Tonali, che firma un contratto a sorpresa. La società ha deciso di puntare forte su di lui per rinforzare il centrocampo, anche se nel frattempo si prepara alla partita di Coppa Italia contro l’Atalanta. Yildiz, che avrebbe dovuto giocare, resta in panchina per cautela a causa di un fastidio muscolare. La dirigenza non perde tempo e guarda avanti, programmando il futuro con decisione.
Con la squadra che si prepara alla sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta (dove Kenan Yildiz è convocato ma partirà dalla panchina per prudenza dopo il fastidio muscolare), la dirigenza Juventus guarda già con decisione al mercato estivo. Sandro Tonali, centrocampista italiano classe 2000 del Newcastle United, è diventato il
La Juventus sta valutando la possibilità di ingaggiare Sandro Tonali nella prossima sessione di mercato estivo.
