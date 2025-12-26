Tonali Juventus Frattesi si allontana | l’idea David per sbloccare il colpo? Cosa filtra
Inter News 24 Tonali Juventus, il centrocampo bianconero è al centro delle riflessioni di mercato: mentre Frattesi si allontana sempre di più da Torino. Il nome di Davide Frattesi sembra ormai destinato a uscire dai radar della Juventus. Il centrocampista italiano, a lungo seguito come possibile rinforzo per la mediana, non rappresenta più la priorità del club bianconero. Le valutazioni economiche e le dinamiche di mercato hanno spinto la dirigenza a guardare altrove, concentrando l’attenzione su un profilo di livello ancora più alto. Secondo quanto riportato dalla redazione di SportMediaset, l’obiettivo principale individuato da Luciano Spalletti per dare qualità, personalità ed esperienza internazionale al centrocampo juventino è Sandro Tonali. 🔗 Leggi su Internews24.com
