La Juventus sta valutando la possibilità di ingaggiare Sandro Tonali nella prossima sessione di mercato estivo. Secondo le ultime indiscrezioni, il club sta lavorando per mettere in atto un piano volto a portare il centrocampista nel proprio organico, con l'obiettivo di rafforzare la rosa. La trattativa, ancora in fase preliminare, suscita grande interesse tra tifosi e addetti ai lavori, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Tonali alla Juventus, il club bianconero lo sta corteggiando per la prossima estate: Comolli getta le basi per il super colpo! Cosa succede. La Juventus ha le idee chiare: pragmatismo per l’inverno, ambizione sfrenata per l’estate. È questa la fotografia scattata da Manuele Baiocchini dagli studi di Sky Sport. Il giornalista ha fatto il punto sulle manovre del club bianconero, svelando un doppio binario che vede Comolli lavorare contemporaneamente su due tavoli distinti per regalare a Luciano Spalletti i rinforzi giusti. Gennaio: necessità Guido Rodriguez. Per l’immediato, la priorità è coprire il buco in mediana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tonali alla Juventus, corteggiamento per la prossima estate: Comolli sta gettando le basi per il grande colpo! L’ultima notizia infiamma i tifosi

Leggi anche: Timber Juventus, sarà lui il prossimo innesto a parametro zero? Comolli studia il colpo per la prossima estate ma non solo: tutti i dettagli

Leggi anche: Tonali alla Juve: rimane il grande sogno per l’estate. Super colpo a centrocampo possibile se…Cosa filtra sulla mossa bianconera

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Tonali Juventus, il centrocampista italiano resta una possibilità per i bianconeri: ecco quando potrebbe ritornare in Italia - Tonali Juventus, Spalletti ha chiesto il centrocampista italiano e Comolli sta lavorando su questa pista soprattutto in ottica estate Mentre l’attenzione dei tifosi è concentrata sull’imminente apertu ... calcionews24.com