Juventus | Tonali al centro delle trattative
Il calciomercato invernale è ancora chiuso, ma le big di Serie A già scaldano i motori per operazioni che potrebbero ridisegnare gli equilibri del campionato. Al centro delle attenzioni c’è Sandro Tonali, il regista azzurro che Luciano Spalletti considera l’innesto perfetto per dare un’identità più solida alla mediana della Juventus. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Tonali Juventus, Frattesi si allontana: l’idea David per sbloccare il colpo? Cosa filtra.
Juve, Tonali è il "sogno" a centrocampo: serve la volontà del giocatore - Sandro Tonali è il sogno di mercato della Juventus a centrocampo in vista della prossima stagione. tuttojuve.com
Juventus, il sogno è Tonali. David può sbloccare la trattativa con il Newcastle: cifre e dettagli della possibile operazione - Luciano Spalletti guida la ricostruzione della mediana bianconera. eurosport.it
Juventus, Tonali resta un pallino della dirigenza juventina, ma nessuno scambio con David - La Juventus continua a seguire Sandro Tonali, ma arrivare al centrocampista italiano sembra essere un’impresa quasi impossibile ... it.blastingnews.com
Sandro #Tonali vuole la #Juventus. Il #Newcastle, però, non ha alcuna intenzione di aprire alla cessione. Il club inglese, storicamente, non si lascia convincere facilmente: non ha bisogno di vendere, grazie alla solidità economica, e considera Tonali un eleme x.com
"Su Tonali non c'è il minimo dubbio che sia un assoluto pallino della Juventus, di tutti, anche Luciano Spalletti, ma soprattutto Comolli. A proposito del nuovo amministratore delegato della Juventus, la scorsa estate il pensiero di far arrivare Tonali c'è stato. Co - facebook.com facebook
