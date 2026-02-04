Juve piano parametri zero | Senesi nel mirino tramonta Icardi

Da stilejuventus.com 4 feb 2026

La Juventus sta già lavorando al mercato del 2026, puntando su rinforzi a parametro zero. Tra i nomi sul tavolo c’è Senesi, che potrebbe arrivare in difesa, mentre Icardi sembra ormai fuori dai piani della società e si pensa di lasciarlo andare. La strategia è chiara: investire su giocatori di qualità senza dover pagare i cartellini.

La Juventus ha già tracciato la rotta per il mercato estivo 2026: l’obiettivo è il consolidamento del reparto difensivo attraverso parametri zero di spessore internazionale. In cima alla lista di Damien Comolli è balzato con forza il nome di Marcos Senesi. Il difensore argentino del Bournemouth, classe 1997 e dotato di passaporto italiano, è in scadenza di contratto a giugno. La dirigenza bianconera, che segue il calciatore da settimane, sembra ora intenzionata a sferrare l’assalto definitivo per bruciare la concorrenza. Non è l’unico colpo “free agent” in difesa: resta caldissimo anche il profilo di Zeki Celik, in uscita dalla Roma. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Juventus: Senesi nel mirino per la difesa

Juventus, Senesi nel mirino: contatti continui

La Juventus prosegue i contatti con Marcos Senesi, valutando il centrale argentino come possibile rinforzo difensivo.

