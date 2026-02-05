Questa sera alle 21, allo stadio New Balance Arena di Bergamo, Juventus e Atalanta si sfidano nei quarti di finale di Coppa Italia. La partita è decisiva per chi avrà la possibilità di raggiungere le semifinali, e i tifosi sono in fermento. La Juventus cerca di avanzare nel torneo, mentre l’Atalanta punta a sfruttare il fattore casa per mettere in difficoltà la squadra bianconera.

Stasera, giovedì 5 febbraio, alle ore 21, allo stadio New Balance Arena di Bergamo, Atalanta e Juventus si affronteranno nei quarti di finale di Coppa Italia. La squadra vincitrice otterrà il lasciapassare per accedere alle semifinali, dove affronterà la vincente tra Bologna e Lazio. Spalletti e il ritrovato equilibrio della Juventus. La Juventus si prepara per affrontare l'Atalanta, avversario da non sottovalutare nonostante siano reduci da un pareggio contro il Como e dalla sconfitta per 1-0 contro l'Union Saint Guilloise. I bianconeri, al contrario, arrivano dalla vittoria per 4-1 contro il Parma, che inseguito dalla sconfitta della Roma contro l'Udinese, consente loro di conquistare il quarto posto in classifica con ben due punti di vantaggio dai giallorossi.

© Stilejuventus.com - Juventus: lotta per il lasciapassare verso le semifinali di Coppa Italia

Nel match di andata dei quarti di Coppa Italia femminile, Napoli Juventus Women si sono affrontate in una gara equilibrata, conclusa con il risultato di 1-2.

Nella giornata di oggi, la Fiorentina e la Juventus hanno conquistato il loro posto in semifinale, completando il quadro delle squadre che si sfideranno per il titolo di Coppa Italia di calcio femminile.

