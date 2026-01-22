Napoli Juventus Women 1-2 | ancora Girelli! Passo verso le semifinali di Coppa

Nel match di andata dei quarti di Coppa Italia femminile, Napoli Juventus Women si sono affrontate in una gara equilibrata, conclusa con il risultato di 1-2. Ancora una volta, Girelli ha deciso l’incontro, portando le bianconere un passo più vicine alle semifinali. Di seguito, la sintesi del match, il tabellino, la moviola e la cronaca live per analizzare quanto accaduto sul campo.

di Mauro Munno Napoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata dei quarti di Coppa Italia femminile. La Juventus Women di Max Canzi è ospite del Napoli nella gara valida per l'andata dei quarti di Coppa Italia Women. Le bianconere devono rialzarsi dopo la sconfitta in campionato con l'Inter. Napoli Juventus Women 1-2: sintesi e moviola. 88? Gol Girelli – Conclusione angolata alla destra di Thisgaard che si allunga ma non arriva 87? Calcio di rigore per la Juve – Evidente fallo di mano in area di Pettenuzzo, nel tentativo di anticipare Girelli 86? Ammonita Sciabica – Trattenuta ai danni di Bonansea 70? Colpo di testa Cambiaghi – Svetta sul cross di Kullberg alle spalle di Giordano.

