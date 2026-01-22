Napoli Juventus Women 1-2 | ancora Girelli! Passo verso le semifinali di Coppa

Da juventusnews24.com 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match di andata dei quarti di Coppa Italia femminile, Napoli Juventus Women si sono affrontate in una gara equilibrata, conclusa con il risultato di 1-2. Ancora una volta, Girelli ha deciso l’incontro, portando le bianconere un passo più vicine alle semifinali. Di seguito, la sintesi del match, il tabellino, la moviola e la cronaca live per analizzare quanto accaduto sul campo.

di Mauro Munno Napoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei quarti di Coppa Italia femminile. La Juventus Women di Max Canzi è ospite del Napoli nella gara valida per l’andata dei quarti di Coppa Italia Women. Le bianconere devono rialzarsi dopo la sconfitta in campionato con l’Inter. Napoli Juventus Women 1-2: sintesi e moviola. 88? Gol Girelli – Conclusione angolata alla destra di Thisgaard che si allunga ma non arriva 87? Calcio di rigore per la Juve – Evidente fallo di mano in area di Pettenuzzo, nel tentativo di anticipare Girelli 86? Ammonita Sciabica – Trattenuta ai danni di Bonansea 70? Colpo di testa Cambiaghi – Svetta sul cross di Kullberg alle spalle di Giordano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

napoli juventus women 1 2 ancora girelli passo verso le semifinali di coppa

© Juventusnews24.com - Napoli Juventus Women 1-2: ancora Girelli! Passo verso le semifinali di Coppa

Leggi anche: Juventus Women Genoa 2-0: dominio con Vangsgaard-Girelli, Wälti si ferma verso il Lione

Juventus Women Napoli 1-1 LIVE: Girelli giù in area, tanti dubbiLa sfida tra Juventus Women e Napoli si conclude con un pareggio 1-1, offrendo un match combattuto e ricco di emozioni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

HIGHLIGHTS UWCL | Juventus Women 2-1 Benfica | Salvai Brace Seals Dream European Debut

Video HIGHLIGHTS UWCL | Juventus Women 2-1 Benfica | Salvai Brace Seals Dream European Debut

Argomenti discussi: Serie A Women | Inter-Juventus Women | La partita; Coppa Italia Femminile, Napoli-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in tv; Operazione ripartenza per la Juventus Women, dopo la sconfitta contro l'Inter, nei quarti di Coppa Italia c'è il Napoli; Serie A Women: il calendario della stagione 2025/26 | DAZN News IT.

napoli juventus women 1Pagina 2 | Napoli-Juve Women, diretta Coppa Italia: formazioni, dove e quando si giocaGiovedì 22 gennaio 2026 la Juventus sfiderà nella Coppa Italia Women 2025/2026 il Napoli. Le bianconere affronteranno la squadra azzurra allo stadio Piccolo di Cercola e il match sarà valido per l'and ... tuttosport.com

napoli juventus women 1Napoli-Juve Women, diretta Coppa Italia: formazioni, dove e quando si giocaTornare subito in campo rappresenta una spinta importante per la Juventus Women, chiamata a reagire dopo il ko in campionato contro l’Inter. Max Canzi vede nel ravvicinato impegno un’opportunità per g ... tuttosport.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.