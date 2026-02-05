Juventus | il potenziale di Zhegrova

La Juventus ha puntato forte su Edon Zhegrova, arrivato dal Lille lo scorso settembre. Con un investimento di circa 15-16 milioni di euro, più bonus, il club spera che il giovane attaccante possa fare la differenza. Finora, Zhegrova ha mostrato di avere qualità e potenziale, e i tifosi aspettano di vederlo crescere ancora di più con la maglia bianconera.

Arrivato alla Juventus dal Lille lo scorso settembre 2025 per una cifra intorno ai 15-16 milioni di euro (più bonus), Edon Zhegrova ha rappresentato uno degli innesti più attesi dell'estate della Juventus. Il kosovaro classe 1999 (26 anni), ala destra tecnica e dribbling letale, è atterrato a Torino con la

