Juventus | il potenziale di Zhegrova

Da ilprimatonazionale.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha puntato forte su Edon Zhegrova, arrivato dal Lille lo scorso settembre. Con un investimento di circa 15-16 milioni di euro, più bonus, il club spera che il giovane attaccante possa fare la differenza. Finora, Zhegrova ha mostrato di avere qualità e potenziale, e i tifosi aspettano di vederlo crescere ancora di più con la maglia bianconera.

Arrivato alla Juventus dal Lille lo scorso settembre 2025 per una cifra intorno ai 15-16 milioni di euro (più bonus), Edon Zhegrova ha rappresentato uno degli innesti più attesi dell’estate della Juventus. Il kosovaro classe 1999 (26 anni), ala destra tecnica e dribbling letale, è atterrato a Torino con la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus il potenziale di zhegrova

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: il potenziale di Zhegrova

Approfondimenti su Juventus Zhegrova

Juventus, Zhegrova e il battibecco con i tifosi viola

Juventus: finalmente Zhegrova

Dopo 365 giorni di attesa, Edon Zhegrova torna a scendere in campo da titolare con la Juventus.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

JUVENTINO SI RICORDA DI ZHEGROVA E OPENDA

Video JUVENTINO SI RICORDA DI ZHEGROVA E OPENDA ?

Ultime notizie su Juventus Zhegrova

Argomenti discussi: Thuram-Akliouche, storia di due amici per la pelle che si sfidano; Spalletti: Icardi? Ragazzo squisito e gran goleador, ma non lo vogliamo; Previsioni Azioni Juventus FC 2026–2030; Roma frenata 3-3 dal Parma, Inter e Juventus vincono e accorciano. Per il Milan successo e 4° posto.

Juventus, allarme Zhegrova: il retroscena!Tiene banco il capitolo Zhegrova in casa Juventus. Occhio anche al fantacalcio e alle vostre scelte in vista del girone di ritorno. fantamaster.it

Juventus, preso anche Holm in prestito con diritto di riscatto, percorso inverso per JoaoLa Juventus dopo Boga si è assicurata anche Emil Holm, mentre Joao Mario dopo appena sei mesi lascerà i bianconeri ... it.blastingnews.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.