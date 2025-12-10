Juventus | finalmente Zhegrova
Dopo 365 giorni di attesa, Edon Zhegrova torna a scendere in campo da titolare con la Juventus. L’ultima volta risale al 12 dicembre 2024, durante Lille-Marsiglia, dove aveva messo a segno una doppietta e un assist. Un rientro atteso con ansia dai tifosi, segnato da una lunga assenza che ora si conclude con un importante ritorno in campo.
Finalmente Zhegrova Trecentosessantacinque giorni. È passato tutto questo dall’ultima volta che Edon Zhegrova è sceso in campo da titolare: era il 12 dicembre 2024, Lille-Marsiglia, doppietta e assist, serata da fenomeno assoluto. Stasera, contro il Pafos, il kosovaro torna dall’inizio. E non è una notizia qualunque: è un piccolo terremoto. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Juventus, da quanto Zhegrova non gioca titolare e come è andata l'ultima volta - Il kosovaro avrà la sua prima occasione dal primo minuto nel match di questa sera contro il Pafos, dopo un anno estremamente tormentato. Secondo msn.com
