Juventus | finalmente Zhegrova

Dopo 365 giorni di attesa, Edon Zhegrova torna a scendere in campo da titolare con la Juventus. L’ultima volta risale al 12 dicembre 2024, durante Lille-Marsiglia, dove aveva messo a segno una doppietta e un assist. Un rientro atteso con ansia dai tifosi, segnato da una lunga assenza che ora si conclude con un importante ritorno in campo.

