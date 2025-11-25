Juventus Zhegrova e il battibecco con i tifosi viola

Ilprimatonazionale.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zhegrova e l’inizio deludente Ancora panchina per Edon Zhegrova: l’esterno kosovaro della Juventus non è nemmeno entrato contro la Fiorentina al Franchi. L’ex Lille si è reso protagonista di un battibecco con alcuni sostenitori viola: un episodio in cui è intervenuto, l’allenatore bianconero Luciano Spalletti per smorzare gli animi. Durante L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus zhegrova e il battibecco con i tifosi viola

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Zhegrova e il battibecco con i tifosi viola

News recenti che potrebbero piacerti

Zhegrova e non solo, quanti ‘casi’ alla Juve: spunta il confronto con Zidane - Intanto resta in hype il nome del kosovaro, al Franchi richiamato da Spalketti ... Secondo calciomercato.it

juventus zhegrova battibecco tifosiL'episodio in Fiorentina-Juventus: Spalletti fulmina Zhegrova per un battibecco con la tribuna viola - Il kosovaro era tra i giocatori in fase di riscaldamento quando l'allenatore è intervenuto. Lo riporta ilbianconero.com

juventus zhegrova battibecco tifosiZhegrova esasperato, Spalletti lo zittisce: l’episodio sfuggito alle telecamere - La ricostruzione fa discutere: Spalletti ha scritto letteralmente la parola fine. Si legge su calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Zhegrova Battibecco Tifosi