Juve il Newcastle non è più sicuro di trattenerlo | tutti i margini per il colpo Tonali

La Juventus guarda con attenzione alla possibile trattativa per Sandro Tonali. I bianconeri non sono più sicuri che il Newcastle voglia davvero tenere il giocatore, anche dopo le voci di un interesse concreto. Gli inglesi temono di perdere anche questa volta un talento importante, come già successo con Isak. Intanto, alla Continassa, i dirigenti studiano la strategia migliore per convincere il club inglese a cedere il centrocampista. La situazione si sblocca sui dettagli, ma l’obiettivo resta quello di portare a Torino un rinforzo di livello.

Che Sandro Tonali sia il primo nome della lista juventina per la prossima estate non è un segreto. I segreti - semmai - sono da ricercare in quelle mezze frasi sibilline del suo agente alla fine del mercato di gennaio e da alcune piccole azioni registrate in casa Newcastle negli ultimi giorni, che hanno dato forza agli uomini della Continassa senza che questi avessero fatto nulla. Il centrocampista è il primo obiettivo per l'estate della Juve, non più solo un sogno: anche se per riportarlo in Italia servirebbe un investimento significativo. Occhio però a quello che succede in Inghilterra: il Newcastle rischia di rimanere fuori dalla Champions, a quel punto avrebbe la necessità di cedere una stella per stare nei parametri del fair play finanziario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

