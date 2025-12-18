Sotto i riflettori, Tonali si conferma figura chiave con il suo Newcastle, contribuendo in modo decisivo al passaggio di turno. L’ex Milan dimostra ancora una volta il suo valore, attirando l’interesse di grandi club come la Juventus. La sua prestazione alimenta le speranze e le strategie di mercato, consolidando il suo ruolo di protagonista nel calcio internazionale.

Tonali decisivo con il suo Newcastle, il centrocampista dell'Italia protagonista per il passaggio di turno: la Juve osserva attentamente l'ex Milan

Tonali decisivo con il suo Newcastle: l’ex Milan resta il grande obiettivo per il centrocampo. Damien Comolli monitora l’azzurro. Il nome di Sandro Tonali continua a gravitare con insistenza nell’orbita della Juventus, confermandosi come il vero “sogno proibito” per il centrocampo del futuro. Nonostante il recente rinnovo contrattuale firmato con il Newcastle fino al 2029, la nuova dirigenza bianconera non ha mai smesso di monitorare la situazione dell’ex milanista. La stima di Luciano Spalletti nei confronti del classe 2000 è totale, vedendo in lui l’erede naturale dei grandi registi del passato e il profilo ideale per completare un reparto che necessita di carisma internazionale e qualità tecnica superiore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Coppa di Lega inglese, il Newcastle vola in semifinale. Tonali entra e serve l'assist decisivo.

Tonali, allarme Italia! Si fa male a una spalla, il tecnico Howe: "Potrebbe stare fuori per un po'" - Perché Sandro Tonali si è fatto male alla spalla sinistra e per i 10’ che è rimasto in campo prima di uscire al minuto 67 di Newcastle- gazzetta.it

Home Mercato Video Foto Rosa - Sandro Tonali, colonna della Nazionale e protagonista nel Newcastle (MVP nel recente 2- sportmediaset.mediaset.it

Sandro Tonali decisivo in Israele-Italia. Chi è il centrocampista del Newcastle: età, la squalifica per il caso scommesse e il matrimonio con Giulia Pastore - Vittoria di vitale importanza per l'Italia, che ieri ha battuto Israele con un pirotecnico 5- ilmessaggero.it

Sento ancora milanisti lamentarsi per il gol annullato a Pulisic. Volevo sapere qui come mai non si sono lamentati della spinta clamorosa di Tonali su Acerbi. Niente fallo, niente Var e vittoria all'ultimo minuto. Partita che ha deciso un campionato con il senno di - facebook.com facebook