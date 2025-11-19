Brillano gli atleti del team Carrara ai Campionati interregionali di combattimento Fita

Palermotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 novembre, il PalaGallo di Catanzaro ha ospitato i Campionati interregionali di combattimento Fita, dedicati alle categorie Children, Kids, Cadetti, Junior, Senior e Master, sia maschili che femminili. L’evento è stato organizzato dal Comitato regionale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Brillano Atleti Team Carrara