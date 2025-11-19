Brillano gli atleti del team Carrara ai Campionati interregionali di combattimento Fita
Nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 novembre, il PalaGallo di Catanzaro ha ospitato i Campionati interregionali di combattimento Fita, dedicati alle categorie Children, Kids, Cadetti, Junior, Senior e Master, sia maschili che femminili. L’evento è stato organizzato dal Comitato regionale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Kickboxing: brilla Preganziol agli interregionali con cinque su cinque a medaglia Brillano gli atleti della Polisportiva Preganziol nella prima fase del campionato interregionale di kickboxing. A Mareno di Piave, domenica scorsa 16 novembre, tutti e cinque gli at - facebook.com Vai su Facebook